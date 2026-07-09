Воронежцы стали в разы реже жаловаться на не вывоз мусора с площадок ТКО

— У нас по региону более 22 тысяч контейнерных площадок, в Воронеже — больше двух тысяч. Это объективно большое хозяйство. Как в любой другой сфере ЖКХ есть сбои, — прокомментировал министр. — Невозможно, чтоб в таком большом хозяйстве все работало идеально, в условиях ограниченности средств. Можно было бы решить проблему деньгами, если бы они были.