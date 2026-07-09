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Воронежцы стали в разы реже жаловаться на не вывоз мусора с площадок ТКО

Ситуацию с соблюдением графиков регоператором прокомментировал министр ЖКХ области.

Источник: Комсомольская правда

Министр ЖКХ и энергетики Воронежской области Евгений Бажанов сообщил, что ведомство держит на контроле ситуацию с вывозом мусора с контейнерных площадок.

— У нас по региону более 22 тысяч контейнерных площадок, в Воронеже — больше двух тысяч. Это объективно большое хозяйство. Как в любой другой сфере ЖКХ есть сбои, — прокомментировал министр. — Невозможно, чтоб в таком большом хозяйстве все работало идеально, в условиях ограниченности средств. Можно было бы решить проблему деньгами, если бы они были.

Министр признал, что в течение зимы и весной было много нареканий к работе регоператора по обращению с отходами в отношении срыва графиков вывоза ТКО. Самой частой причиной этого была невозможность подъехать к площадкам из-за погодных условий или припаркованных машин.

— Весной жалоб на срывы графиков было огромное количество. Сейчас — в разы меньше, — отметил Бажанов. — Безусловно, есть объективные случаи захламления, которые решаются в индивидуальном порядке. Но и в будущем мы не застрахованы от ситуаций, когда на вывозе мусора могут отразиться, скажем, сложные погодные условия.

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