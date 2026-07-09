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Камерами хранения на ж/д вокзалах в Воронеже воспользовались 7 тысяч раз

Столица Черноземья стала лидером по востребованности этой услуги.

Источник: АиФ Воронеж

В первом полугодии 2026 года пассажиры поездов почти семь тысяч раз воспользовались автоматическими камерами хранения ручной клади на вокзалах Юго-Восточной железной дороги в Воронеже. Об этом сообщили в пресс-службе ЮВЖД.

Столица Черноземья стала лидером по востребованности этой услуги наряду с Россошью (4,4 тысячи) и Белгородом (3,2 тысячи).

В ЮВЖД отметили, что камеры хранения нового типа установлены на 21 вокзале Юго-Восточной магистрали и позволяют избежать очередей на сдачу багажа, а также выбрать подходящую по габаритам ячейку.

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