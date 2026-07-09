Опера «Норма», японский боевик и танцевальное киберпанк-шоу

10 июля в 16:00 в клубе Embargo на Левом берегу пройдет ежегодный музыкальный фестиваль Random Fest. Ростов стал одним из восьми городов, в которых пройдет фестиваль. В лайн-ап в этом году вошли OGBuda, MAYOT, Toxi$, 163ONMYNECK, Instrinna и Джон Гарик, сказано в описании.