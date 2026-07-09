В Янтарном бесплатно выступит Niletto

В Янтарном анонсировали бесплатный концерт (0+) артиста Niletto. Выступление состоится 18 июля, когда в приморском поселке будут отмечать день рождения Калининградского янтарного комбината, Калининградской области и самого Янтарного. Гостей ждут на смотровой площадке Приморского карьера. Об этом сообщает пресс-служба янтарного комбината.