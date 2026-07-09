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В Янтарном бесплатно выступит Niletto

Концерт артиста пройдет на площадке Приморского карьера по добыче янтаря.

Источник: Комсомольская правда

В Янтарном анонсировали бесплатный концерт (0+) артиста Niletto. Выступление состоится 18 июля, когда в приморском поселке будут отмечать день рождения Калининградского янтарного комбината, Калининградской области и самого Янтарного. Гостей ждут на смотровой площадке Приморского карьера. Об этом сообщает пресс-служба янтарного комбината.

Вход на смотровую площадку будут бесплатным. В программе с 11 до 17 часов работа интерактивных зон, мастер-классы, выступление различных артистов.

Отмечается, что сам Niletto выйдет на сцену в 16:00.

Также праздничные площадки будут расположены в самом Янтарном на улице Советской, центральном пляже, в парке Беккера и на Парковой площади.