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Возобновляется строительство западного обхода Орла

Возобновляется строительство западного обхода Орла — пришло федеральное финансирование, которого местные власти «долго ждали», но происходила задержка. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков в ходе прямого эфира в соцсетях. Также «Россети» подключили новый асфальтовый завод и битумный терминал в Урицком районе, что поможет завершить стройку обхода, отметил глава региона.

Источник: Коммерсантъ

Возобновляется строительство западного обхода Орла — пришло федеральное финансирование, которого местные власти «долго ждали», но происходила задержка. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков в ходе прямого эфира в соцсетях. Также «Россети» подключили новый асфальтовый завод и битумный терминал в Урицком районе, что поможет завершить стройку обхода, отметил глава региона.

В облправительстве отдельно обратили внимание, что в апреле этого года строительство западного обхода Орла остановили из-за паводка: накопилось много снега, который начал таять, в результате чего значительно увеличилась нагрузка на временные подъезды и внутренние дороги на стройке.

Проектом западного обхода Орла предусмотрено возведение 13 искусственных сооружений: путепроводов и мостов. Четырехполосная трасса общей протяженностью более 16 км должна соединить федеральные дороги М-2 «Крым» и Р-120 «Орел — Брянск — Смоленск — граница с Республикой Беларусь».

Дорогу пытаются построить уже не первый год. Изначально работы планировала провести Русская холдинговая компания (РХК), которая рассчитывала создать 15 км платной дороги за 3,2 млрд руб. Однако в 2021 году Андрей Клычков заявил, что РХК не выполнила обязательства, и власти расторгли соглашение. В конце 2024-го торги на право обновить один из участков обхода Орла выиграло московское АО «Дорожно-строительная компания “Автобан”». Компания не снижала начальную цену подряда в 15,5 млрд руб.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», в августе 2025-го губернатор Клычков также заявил в ходе прямого эфира, что ремонт на западном обходе Орла может быть завершен на год раньше — уже в 2026-м. По его словам, об этом власти договорились с подрядчиком и руководством Росавтодора. Задача была поставлена завершить работы ускоренными темпами.

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