Возобновляется строительство западного обхода Орла

Как сообщал «Ъ-Черноземье», в августе 2025-го губернатор Клычков также заявил в ходе прямого эфира, что ремонт на западном обходе Орла может быть завершен на год раньше — уже в 2026-м. По его словам, об этом власти договорились с подрядчиком и руководством Росавтодора. Задача была поставлена завершить работы ускоренными темпами.