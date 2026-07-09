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В Ростове-на-Дону реконструируют поврежденную при атаке БПЛА многоэтажку

В Ростове-на-Дону реконструируют поврежденную при атаке БПЛА ВСУ многоэтажку.

Источник: РИА Новости

ВОЛГОГРАД, 9 июл — РИА Новости. Поврежденную в результате атаки БПЛА ВСУ многоэтажку в Левенцовском районе Ростова-на-Дону реконструируют, а жильцам полностью разрушенных квартир предложат новое жилье, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

В результате атаки вражеских беспилотников 14 января в многоэтажке в Левенцовском районе Ростова-на-Дону произошел пожар, при разборе завалов обнаружили погибшего мужчину, сообщал губернатор.

«Как доложил глава города Александр Скрябин, удалось договориться с застройщиком. Верхние этажи жилого дома, которые оказались фактически полностью разрушены, будут демонтированы. А жителям предложат квартиры в том же районе — в других домах, принадлежащих застройщику. Средние и нижние этажи будут реконструированы и отремонтированы, чтобы люди смогли вернуться в свои квартиры», — написал Слюсарь в своем канале на платформе «Макс».

Глава региона уточнил, что в настоящее время страховочные работы в поврежденном подъезде уже закончены, а экспертиза строительных конструкций завершается.

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