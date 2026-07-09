В Севастополе отменили третью июльскую смену в детских лагерях

СЕВАСТОПОЛЬ, 9 июл — РИА Новости. Третья июльская смена в детских лагерях Севастополя отменена, решение принял оперативный штаб, сообщило правительство региона.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что бронирование мест, прием и размещение детей в организациях отдыха и оздоровления приостановлены в республике с 22 июня до 1 сентября.
«Оперативный штаб принял решение отменить третью смену в детских лагерях Севастополя» , — сообщили в правительстве Севастополя.
Вторые смены в лагерях «Ласпи», «Горном» и «Алькадаре» прошли по плану — все ресурсы с учетом краткосрочных перебоев с электричеством были предусмотрены.
«Но из-за атак на энергосистему Крыма и Севастополя есть риск, что свет могут отключать… Поэтому 14−15 июля лагеря завершат вторую смену, и дети вернутся домой», — говорится в сообщении правительства в канале на платформе «Макс».
Решение о возможном возобновлении детского отдыха в августе будет принято позднее исходя из оперативной обстановки, отметили в правительстве.