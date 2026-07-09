Ветеран СВО из Нижегородской области рассказал о боевых наградах и службе

Ветеран СВО с позывным «Башкир» рассказал о службе, боевых наградах и решении продолжить военную карьеру после возвращения в Нижегородскую область.
Он вернулся из зоны специальной военной операции в 2024 году. На передовой вместе с боевыми товарищами он участвовал в наступательных операциях на позиции противника в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Запорожской области. За выполнение боевых задач военнослужащий был награжден орденом Мужества, орденом Святого Георгия и медалью «За боевые заслуги».
«Награды действительно для меня ценны и всегда будут напоминать о том, что я честно исполнял свой долг перед Родиной. Ещё во время срочной службы я освоил управление танком, знал все характеристики и особенности, научился стрелять из оружия. На спецоперации продолжил воевать на этой технике и вооружении. Работали в тесной связке с пехотой. Выезжали на открытые огневые рубежи, стреляли прямой наводкой и разбивали опорные пункты противника», — рассказал он.
«Башкир» рассказал, что самыми тяжелыми для него были бои в населенных пунктах, где противник использовал мирных жителей как живой щит.
«Самое мерзкое воспоминание — как противник прятался за мирными жителями, как враги оккупировали жилые секторы и закрывали людей в подвалах. Нацисты ведут грязные бои — против своих же людей. Стреляют по медицинским “буханкам” с ранеными, это не подобает человеку», — сказал участник спецоперации.
Во время одного из наступлений экипаж танка попал под артиллерийский обстрел, в результате чего военнослужащий получил тяжелое ранение. После лечения он снова вернулся на передовую, а затем поступил в военное училище, чтобы продолжить служить Отечеству.
Напомним, с 15 июня 2026 года сумма единовременной выплаты добровольцам СВО при условии заключения контакта с Минобороны России в Нижнем Новгороде увеличена до 3,2 млн рублей. Ежемесячное денежное довольствие — от 210 тыс. рублей.
Также для военнослужащих войск БПЛА установлены дополнительные выплаты за боевые заслуги, за уничтожение вооружения и техники противника — до 500 тыс. рублей. Заключившим военные контракты выдаются сертификаты на предоставление земельного участка в Нижегородской области.
Также в Нижегородской области работает механизм заключения военных социальных контрактов, которые дополнительно гарантируют семье контрактника 10 тыс. рублей в месяц на каждого ребенка, льготы по оплате ЖКУ, услуг дошкольных учреждений и другие виды поддержки.
Кроме того, предусмотрено индивидуальное сопровождение семьи военнослужащего. Отправку жителей Нижегородской области к месту службы обеспечивает координационный центр по поддержке военнослужащих, мобилизованных и их семей, действующий на базе Дома народного единства.
Вместе с тем регион продолжает активно поддерживать военнослужащих, отправляя гуманитарные грузы в зону проведения специальной военной операции. Подробную информацию о службе по контракту можно уточнить в Центре набора добровольцев по телефону: 8−800−10−17−017 или на сайте: служунн.рф/. Единый пункт отбора находится по адресу: Нижний Новгород, ул. Люкина, 2.
Напомним, ранее Евгений Люлин принял участие в награждении бойца СВО.