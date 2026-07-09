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Пермячка Кира Манохина помогла сборной России установить мировой рекорд

Четверка спортсменов установила юниорский рекорд мира.

Пермская спортсменка Кира Манохина в составе национальной сборной России завоевала золотую медаль в смешанной эстафете 4×100 метров вольным стилем на юниорском чемпионате Европы, сообщает «Матч ТВ».

Российский квартет, в который помимо пермячки вошли Ксения Сорокина, Егор Прошин и Михаил Щербаков, продемонстрировал феноменальный результат. Спортсмены установили новый юниорский рекорд мира. Наша команда преодолела престижную эстафетную дистанцию за 3 минуты 23,96 секунды, уверенно обойдя сильных соперников и оставив позади прежние мировые достижения в этой дисциплине.

Ранее пермячка выиграла золотыме медали на чемпионате мира в Корее.