Пермячка Кира Манохина помогла сборной России установить мировой рекорд

Российский квартет, в который помимо пермячки вошли Ксения Сорокина, Егор Прошин и Михаил Щербаков, продемонстрировал феноменальный результат. Спортсмены установили новый юниорский рекорд мира. Наша команда преодолела престижную эстафетную дистанцию за 3 минуты 23,96 секунды, уверенно обойдя сильных соперников и оставив позади прежние мировые достижения в этой дисциплине.