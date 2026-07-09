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В Гродно 41-летний директор фирмы погиб в траншее под обвалом земли

В Гродно в результате обвала грунта в траншее погиб мужчина.

Источник: Комсомольская правда

Следственный комитет Беларуси сообщил, что днем 9 июля в микрорайоне Зарица в Гродно при прокладке канализационных сетей одной из частных строительных фирм погиб мужчина. Обвалился грунт в траншее и землей засыпало 41 летнего директора фирмы. Полученные мужчиной травмы оказались смертельными.

Следователи работали на месте происшествия, зафиксирована следовая картина, опрошены очевидцы. Все обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе проверки. Особое внимание следователи уделят выяснению причин и условий, способствовавших гибели мужчины.

Мы писали, что в Могилеве на предприятии сварщик погиб, когда открыл двери грузового лифта.

А еще Следственный комитет раскрыл причину пожара в жилом доме в центре Минска на улице Ленина.

Кроме того, в Минске на одном талоне можно будет ездить на двух видах транспорта.