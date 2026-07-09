В Гродно 41-летний директор фирмы погиб в траншее под обвалом земли

Следственный комитет Беларуси сообщил, что днем 9 июля в микрорайоне Зарица в Гродно при прокладке канализационных сетей одной из частных строительных фирм погиб мужчина. Обвалился грунт в траншее и землей засыпало 41 летнего директора фирмы. Полученные мужчиной травмы оказались смертельными.