Иностранца осудили на девять лет в Нижнем Новгороде за финансирование терроризма

Уголовное дело по статье о содействии террористической деятельности путем финансирования терроризма расследовало УФСБ России по Республике Карелия. Во время оперативных мероприятий сотрудники ФСБ Нижегородской области совместно с коллегами из Карелии выявили и пресекли канал финансирования международной террористической организации. При силовой поддержке ОМОН Росгвардии по Республике Карелия подозреваемого задержали в Нижнем Новгороде, после чего заключили под стражу.