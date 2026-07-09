Казанское шоссе перекроют в Нижнем Новгороде

Из-за перекрытия изменятся маршруты общественного транспорта. Автобусы № 24, 40, 45, 78, 83, 150 и 171 будут следовать по улице Бринского, маршруты № 90, 104, 130, 173 и 225 — через улицы Германа Лопатина, Верхне-Печерскую и Бринского, а автобусы № 18, 47, 61, 72, 94 и электробус Э-6 направят по Верхне-Печерской улице. Для пассажиров сохранятся остановки на действующих остановочных пунктах по пути следования.