Казанское шоссе перекроют в Нижнем Новгороде

Движение транспорта временно ограничат на участке Казанского шоссе между домами № 4А и № 5 в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в Центре организации дорожного движения города.
Ограничения будут действовать с 00:00 11 июля до 18:00 12 июля в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ на инженерных сетях. Объезд зоны работ организуют по улицам Бринского, Верхне-Печерской и Германа Лопатина.
Из-за перекрытия изменятся маршруты общественного транспорта. Автобусы № 24, 40, 45, 78, 83, 150 и 171 будут следовать по улице Бринского, маршруты № 90, 104, 130, 173 и 225 — через улицы Германа Лопатина, Верхне-Печерскую и Бринского, а автобусы № 18, 47, 61, 72, 94 и электробус Э-6 направят по Верхне-Печерской улице. Для пассажиров сохранятся остановки на действующих остановочных пунктах по пути следования.
Ранее сообщалось, что движение по улице Ветеринарной перекроют в Нижнем Новгороде.