Семья из Черняховска, воспитывающая 36 детей, выиграла 5 млн рублей в федеральном конкурсе

Семья из поселка Краснополянское Черняховского района, воспитывающая 36 детей, выиграла 5 млн рублей в федеральном конкурсе «Это у нас семейное», его итоги подвели в Мастерской управления «Сенеж» в Подмосковье. О победителях в соцсетях рассказал губернатор Алексей Беспрозванных. Он отметил, что гордится семьей.