Почему День Петра и Павла так важен и как принято праздновать Петров день

* Третий, самый важный урок — единство в различиях. Петр и Павел даже спорили друг с другом (мы читаем об этом в Библии), но они любили общее дело больше, чем свои амбиции. В нашем мире, где все делятся на своих и чужих, это актуально как никогда. Мы можем быть разными по темпераменту, образованию и взглядам, но если мы объединены одной Любовью — у нас все получится.