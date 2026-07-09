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Выпускники программы «Герои 39» получили дипломы о переподготовке — Кропоткин

Участники учились по направлению «Государственное и муниципальное управление».

Источник: Клопс.ru

В Калининграде участникам программы «Герои 39» вручили дипломы о профессиональной переподготовке по направлению «Государственное и муниципальное управление». Церемония прошла в среду, 8 июля. В ней принял участие председатель Законодательного собрания Андрей Кропоткин.

«Перед вручением к ветеранам обратился губернатор Алексей Беспрозванных. Глава региона отметил, что за время обучения участники освоили насыщенную программу и защитили итоговые проекты», — рассказал Кропоткин.

Программа стартовала в прошлом году. Образовательный блок разработали Западный филиал РАНХиГС совместно с Высшей школой государственного управления. Обучение включало четыре модуля, три этапа стажировки и межмодульный период. Отдельное внимание уделяли практике и работе с наставниками. Среди них — губернатор, региональные министры, заместители председателя правительства, председатель Заксобрания Калининградской области, гендиректор Корпорации развития и другие управленцы.

«Участники программы поблагодарили организаторов и отметили, что за время обучения получили не только знания, но и команду единомышленников. Работа выпускников с наставниками продолжится в рамках постпрограммного сопровождения», — отметил парламентарий.

Проект «Герои 39» для участников специальной военной операции стартовал в прошлом году.

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