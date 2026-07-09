Выпускники программы «Герои 39» получили дипломы о переподготовке — Кропоткин

Программа стартовала в прошлом году. Образовательный блок разработали Западный филиал РАНХиГС совместно с Высшей школой государственного управления. Обучение включало четыре модуля, три этапа стажировки и межмодульный период. Отдельное внимание уделяли практике и работе с наставниками. Среди них — губернатор, региональные министры, заместители председателя правительства, председатель Заксобрания Калининградской области, гендиректор Корпорации развития и другие управленцы.