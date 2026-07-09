На Дону за экстремизм судят заключённого

В период с декабря 2023 года по апрель 2026 года он считал, что управляет местной преступной средой. Злоумышленник налаживал поставки запрещенных предметов, собирал деньги и активно насаждал воровские понятия. Кроме того, он целенаправленно настраивал других осуждённых против сотрудников колонии. Материалы для возбуждения дела собрали сотрудники регионального УФСБ и ГУФСИН. Следователи доказали причастность мужчины к экстремизму и организации преступного сообщества. Теперь ему предстоит ответить за свои действия перед судом. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением уже направлено в суд.