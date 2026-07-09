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На Дону за экстремизм судят заключённого

Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Ростовской области.

На Дону за экстремизм судят заключённого. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК России по Ростовской области.44-летний житель Батайска отбывал наказание в исправительном учреждении. Он вступил в запрещённую экстремистскую организацию. Находясь за колючей проволокой, фигурант якобы приобрёл особое положение среди сокамерников.

В период с декабря 2023 года по апрель 2026 года он считал, что управляет местной преступной средой. Злоумышленник налаживал поставки запрещенных предметов, собирал деньги и активно насаждал воровские понятия. Кроме того, он целенаправленно настраивал других осуждённых против сотрудников колонии. Материалы для возбуждения дела собрали сотрудники регионального УФСБ и ГУФСИН. Следователи доказали причастность мужчины к экстремизму и организации преступного сообщества. Теперь ему предстоит ответить за свои действия перед судом. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением уже направлено в суд.