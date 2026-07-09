В московской усадьбе «Останкино» возродят фестиваль «Шереметевские сезоны»

Фестиваль классической музыки «Шереметевские сезоны» возродят в московской усадьбе «Останкино», сообщили в столичном департаменте экономической политики и развития. Мероприятие откроется 11 июля в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».
Традицию проведения концертов в Египетском павильоне усадьбы заложил еще Николай Шереметев в конце XVIII века. Граф был поклонником музыки, играл на виолончели, а его крепостной театр славился на весь мир постановками редких опер и балетов.
Фестиваль откроет ансамбль исторических инструментов «Ле Московит». Музыканты исполнят произведения Вольфганга Амадея Моцарта, Йозефа Гайдна и Йозефа Фиалы. Также 18 июля состоится концерт «В театральных креслах графа Шереметева». Ансамбль «Солисты барокко» исполнит сочинения Кристофа Виллибальда Глюка и композиторов XVIII века Андре Гретри и Максима Березовского. Эти произведения входили в репертуар музыкального театра Николая Шереметева. Билеты доступны по ссылке.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.