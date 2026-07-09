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В Волгоградской области объявили оранжевый уровень опасности из-за суховея

Сложнее всего придётся жителям Заволжья — раскалённые массы воздуха уже фиксируют на Палласовской метеостанции, сообщают синоптики.

Волгоградцев предупреждают о приближении опасного природного явления. Суховей накроет регион в течение ближайших трёх дней.

Сложнее всего придётся жителям Заволжья — раскалённые массы воздуха уже фиксируют на Палласовской метеостанции, сообщают синоптики.

В пятницу в регионе ожидается высокий уровень пожарной опасности в Волгограде и Волжском, а также в целом на территории региона. Температура поднимется днём до 31…36º.

А 11 июля на ряд районов области налетят грозы со штормовым ветром — его порывы временами будут достигать 15−20 м/с.

Понижения температуры пока ожидать не приходится.

Ранее в облкомприроды сообщили, что парк лесопожарной техники Руднянского и Старополтавского лесничеств усилен мобильными универсальными пожарными модулями.