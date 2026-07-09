В Волгоградской области объявили оранжевый уровень опасности из-за суховея

Волгоградцев предупреждают о приближении опасного природного явления. Суховей накроет регион в течение ближайших трёх дней.
Сложнее всего придётся жителям Заволжья — раскалённые массы воздуха уже фиксируют на Палласовской метеостанции, сообщают синоптики.
В пятницу в регионе ожидается высокий уровень пожарной опасности в Волгограде и Волжском, а также в целом на территории региона. Температура поднимется днём до 31…36º.
А 11 июля на ряд районов области налетят грозы со штормовым ветром — его порывы временами будут достигать 15−20 м/с.
Понижения температуры пока ожидать не приходится.
Ранее в облкомприроды сообщили, что парк лесопожарной техники Руднянского и Старополтавского лесничеств усилен мобильными универсальными пожарными модулями.