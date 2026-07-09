Премьера спектакля по сказке Пушкина, концерты под открытым небом и «Летний день в Костенках»

11 июля воронежцев приглашают на традиционный праздничный «Летний день в Костенках». Музей-заповедник «Костенки» по традиции наполнит этот день экскурсиями, творчеством, живой музыкой и увлекательными открытиями. Гости отправятся в путешествие по экспозиции музея, где главным проводником в мир прошлого станет жилище, возведенное из костей мамонта более 20 тыс. лет назад. Особое место в программе займут мастер-классы и интерактивные площадки, где участники смогут попробовать себя в роли первобытных художников, узнать, из чего древние люди получали красящие пигменты, а также создать собственные краски по древним технологиям. Музыкальной частью праздника станет яркая концертная программа, посвященная культурному многообразию народов России: народные песни, танцы и традиционные мотивы. Кроме того, создатель воронежского Музея забытой музыки Сергей Плотников представит коллекцию старинных и редких инструментов, расскажет об истории их происхождения и подарит возможность услышать их живое звучание.