На Куршской косе посчитают туристов

На территории Куршской косы займутся подсчетом туристов. С 10 по 12 июля в нацпарке — на КПП и экотропах «Королевский бор», «Высота Мюллера», «Танцующий лес», «Высота Эфа» — будут работать студенты с планшетами. Об этом рассказали в пресс-служба парка.