Сочи и Тель-Авив свяжет новый авиамаршрут

Стоит отметить, что география полетов из аэропорта Сочи продолжает расширяться на Ближнем Востоке. Ранее авиакомпания «Азимут» запустила еженедельные рейсы (по пятницам) в Саудовскую Аравию (Табук) на самолетах SSJ-100, что стало седьмым ближневосточным направлением в маршрутной сети аэропорта. Кроме того, авиаперевозчик Oman Air наладил регулярное сообщение между Маскатом и Сочи, выполняя рейсы каждую пятницу на Boeing 737−8 MAX.