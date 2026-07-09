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Полянский обвинил НАТО и ЕС в «гибридной войне» против России

По словам постпреда России при ОБСЕ, объединения больше не скрывают своих «агрессивных намерений».

Источник: Клопс.ru

Постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский обвинил НАТО и Евросоюз в открытой агрессивной политике в отношении РФ. Об этом пишет РИА Новости в четверг, 9 июля.

На заседании постсовета ОБСЕ, которое проходило в четверг за закрытыми дверями, Полянский заявил, что, по его мнению, западные структуры ведут против России гибридную войну. По словам российского дипломата, действия НАТО и ЕС «ежедневно подтверждают» их враждебный настрой. Полянский отметил, что эти объединения больше не скрывают своих «агрессивных намерений». В качестве одного из примеров он привёл высказывание президента Финляндии Александра Стубба в интервью Financial Times от 7 июля. Стубб заявил, что все лидеры стран НАТО поддерживают удары ВСУ по целям в глубине российской территории.

«Фактически финский лидер открыто признал, что страны НАТО сознательно делают ставку на эскалацию и удары по мирным российским городам, чтобы посеять смуту и расколоть наше общество», — сказал Полянский.

Как ранее писали СМИ, военная система ИИ Maven от компании Palantir будет использоваться НАТО для отслеживании возможных передвижений российских войск вблизи западной границы России.

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