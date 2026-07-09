На заседании постсовета ОБСЕ, которое проходило в четверг за закрытыми дверями, Полянский заявил, что, по его мнению, западные структуры ведут против России гибридную войну. По словам российского дипломата, действия НАТО и ЕС «ежедневно подтверждают» их враждебный настрой. Полянский отметил, что эти объединения больше не скрывают своих «агрессивных намерений». В качестве одного из примеров он привёл высказывание президента Финляндии Александра Стубба в интервью Financial Times от 7 июля. Стубб заявил, что все лидеры стран НАТО поддерживают удары ВСУ по целям в глубине российской территории.