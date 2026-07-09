бензин, угроза ракетного удара, рекорд мира

Вечером 9 июля vrn.aif.ru делится подборкой главных событий в Воронежской области за день. Так, самые востребованные марки бензина и дизельное топливо на АЗС региона продолжают дорожать. Кроме того, выросли цены на картофель, а также на другие овощи. Региону снова угрожал ракетный удар со стороны ВСУ. А воронежская пловчиха в составе юниорской сборной страны установила рекорд мира. Эти и другие новости в нашем материале.
ВАЗ занесло и выкинуло на встречку: пострадали подросток и женщина.
Два человека пострадали в ДТП на 11-м км автодороги «Богучар — Старая Калитва — Россошь» в Россошанском районе.
По данным регионального ГУ МВД России, 45-летняя местная жительница, находясь за рулём ВАЗа, ехала в автомобильной колонне в направлении села Евстратовка. Водитель не учла интенсивность движения, из-за чего машина попала в неконтролируемый занос. После этого ВАЗ оказался на полосе встречного движения, где он столкнулся с Toyota Regius Ace.
Автомобилистка и её 13-летняя пассажирка получили травмы. Пострадавших доставили в больницу.
Угроза ракетного удара.
Ракетный удар со стороны ВСУ угрожал Воронежской области утром 9 июля.
Особый режим на территории региона объявили в 11:08. В это время в столице Черноземья и в районах области зазвучали тревожные сирены. Их включали два раза.
Губернатор Александр Гусев напомнил, что людям, находящимся дома, следует укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Например, в коридоре, ванной, кладовой. В случае, если во время ракетной опасности человек оказался на улице, необходимо зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие.
Отбой ракетной опасности дали спустя пятнадцать минут. Сведений о сбитых за это время воздушных целях не поступало.
Цены растут с каждой неделей: подорожание бензина и дизеля зафиксировали на АЗС региона.
Бензин востребованных марок и дизельное топливо вновь подорожали в Воронежской области.
Больше всего за неделю в цене вырос бензин марки АИ-98. Его стоимость достигла 106,52 рубля за литр, увеличившись на 4,68 рубля. АИ-95 подорожал на 4,34 рубля, составив 88,32 рубля за литр. Стоимость АИ-92 увеличилась на 3,96 рубля. Теперь литр бензина этой марки обойдётся в 81,29 рубля.
Дизельное топливо подорожало на 4,17 рубля. За литр автомобилистам придётся отдать 90,83 рубля.
Ночной пожар: сгорели два автомобиля.
«Газель» и Hyundai сгорели в Советском районе Воронежа ночью 9 июля.
Как сообщили в региональном ГУ МЧС России, о пожаре на проспекте Патриотов спасателям стало известно в 3:49. Ликвидировать огонь удалось спустя десять минут.
В результате пожара пламя полностью уничтожило автомобили.
К счастью, обошлось без пострадавших.
Грядут жара и грозовые ливни.
Сильная жара ожидается в Воронежской области 10 июля. Днём местами по региону столбики термометров достигнут отметки в +35°. В связи с этим объявлено штормовое предупреждение.
Сотрудники регионального ГУ МЧС России порекомендовали местным жителям надевать одежду из натуральных тканей и головной убор, пить больше воды, а также по возможности находиться в тени. Помимо этого, воронежцев попросили соблюдать требования пожарной безопасности и исключить обращение с открытым огнём.
В этот день местами по региону днём и вечером также ожидаются ливни, грозы, град и ветер с порывами до 15−20 м/с.
+ 12,18%: цена на картофель продолжает стремительно расти.
За неделю цена на картофель в магазинах региона выросла на 12,18%, составив 61,26 рубля за килограмм. Информацию по результатам еженедельного мониторинга цен опубликовал Воронежстат.
Также подорожали репчатый лук, капуста, свёкла и морковь. Их стоимость за килограмм составила:
репчатый лук — 56,63 рубля (+5,42%);
капуста — 53,15 рубля (+3,76%);
свёкла — 45,34 рубля (+3,36%);
морковь — 54,45 рубля (+2,02%).
Вместе с этим продолжает снижаться цена на помидоры и огурцы. За килограмм овощей придётся отдать 156,91 рубля и 99,64 рубля соответственно.
Первенство Европы по плаванию: воронежская пловчиха в составе сборной установила юниорский рекорд мира.
Воронежская пловчиха Ксения Сорокина в составе сборной России установила мировой рекорд на Первенстве Европы среди юниоров, которое проходит в немецком Мюнхене.
В смешанной эстафете 4×100 метров спортсмены показали результат в 3 минуты и 23,96 секунды.
16-летняя Ксения Сорокина преодолела свой этап за 53,75 секунды.
Многодетные родители отмечены президентом.
Президент России Владимир Путин отметил государственными наградами и почётными званиями многодетных родителей из Воронежской области. Соответствующий указ главы государства разместили на портале официального опубликования правовых актов.
Звания «Мать-героиня» удостоились Евгения Сапегина, Татьяна Фелонюк и Надежда Черных. Его присваивают женщинам, родившим и воспитавших десять и более детей.
Орденом «Родительская слава» награждена семья Петра и Наталии Апариных. Эту награду присваивают парам, воспитавшим семерых и более детей.
Медалей ордена «Родительская слава» удостоены Сергей и Татьяна Головко, Иван и Вера Масько, Сергей и Елена Михайловы, Владимир и Любовь Синибабновы.
Президент отметил воронежцев за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитание детей.