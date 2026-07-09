бензин, угроза ракетного удара, рекорд мира

Вечером 9 июля vrn.aif.ru делится подборкой главных событий в Воронежской области за день. Так, самые востребованные марки бензина и дизельное топливо на АЗС региона продолжают дорожать. Кроме того, выросли цены на картофель, а также на другие овощи. Региону снова угрожал ракетный удар со стороны ВСУ. А воронежская пловчиха в составе юниорской сборной страны установила рекорд мира. Эти и другие новости в нашем материале.