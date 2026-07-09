Руководство нижегородского «Торпедо» покорило Эльбрус: флаг клуба — на высоте 5642 метра

Председатель правления клуба Максим Гафуров и коммерческий директор Антон Тхорев поднялись на западную вершину горы, которая является самой высокой точкой Европы и достигает 5642 метров над уровнем моря. На пике руководители развернули фирменный флаг с логотипом «Торпедо», ознаменовав этим выходом на новую высоту подготовку команды к летнему сезону.