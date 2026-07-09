В городе Туймазы в Башкирии открыли новое отделение Движения первых

Открытие новой площадки первичного отделения Движения первых состоялось во Дворце детского и юношеского творчества города Туймазы Республики Башкортостан при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в администрации Туймазинского района.
Современное пространство создано для более чем 1 тыс. воспитанников учреждения. Юным активистам было необходимо собственное место, где они смогут придумывать и реализовывать свои идеи, а также проводить мероприятия.
«В прошлом году мы стали победителями Всероссийского конкурса “первичек” Движения первых и выиграли денежный грант. На эти средства обновили холл второго этажа: покрасили стены, украсили их элементами фирменного стиля движения. Получилось яркое пространство, где ребята могут посетить мастер-класс или просто пообщаться в неформальной обстановке», — отметил директор Дворца детского и юношеского творчества Андрей Михеев.
Помимо обновленного холла, один из кабинетов был переоборудован в проектный офис «ИдеяЛаб». Там воспитанники будут работать над собственными проектами, готовиться к конкурсам Росмолодежи и Движения первых.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.