Ветеран СВО с позывным «Башкир» рассказал, зачем отправился на передовую

«Награды действительно для меня ценны и всегда будут напоминать о том, что я честно исполнял свой долг перед Родиной. Ещё во время срочной службы я освоил управление танком, знал все характеристики и особенности, научился стрелять из оружия. На спецоперации продолжил воевать на этой технике и вооружении. Работали в тесной связке с пехотой. Выезжали на открытые огневые рубежи, стреляли прямой наводкой и разбивали опорные пункты противника», — рассказал он.