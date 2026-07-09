Ветеран СВО с позывным «Башкир» рассказал, зачем отправился на передовую

Ветеран СВО с позывным «Башкир» вернулся из зоны специальной военной операции в Нижегородскую область в 2024 году. На передовой спецоперации вместе с боевыми товарищами не раз участвовал в масштабных наступлениях на позиции противника в Луганской и Донецкой народных республиках, Запорожской области. За успешное и выполнение задач награжден орденом Мужества, орденом Святого Георгия и медалью «За боевые заслуги».
«Награды действительно для меня ценны и всегда будут напоминать о том, что я честно исполнял свой долг перед Родиной. Ещё во время срочной службы я освоил управление танком, знал все характеристики и особенности, научился стрелять из оружия. На спецоперации продолжил воевать на этой технике и вооружении. Работали в тесной связке с пехотой. Выезжали на открытые огневые рубежи, стреляли прямой наводкой и разбивали опорные пункты противника», — рассказал он.
Особо трудными, по словам танкиста, были бои в населенных пунктах, где враг использовал мирных жителей, как живой щит.
«Самое мерзкое воспоминание — как противник прятался за мирными жителями, как враги оккупировали жилые секторы и закрывали людей в подвалах. Нацисты ведут грязные бои — против своих же людей. Стреляют по медицинским “буханкам” с ранеными, это не подобает человеку», — сказал участник спецоперации.
Во время одного из наступлений экипаж танка попал под сильный артиллерийский обстрел противника. «Башкир» получил тяжелое ранение, но после лечения вновь вернулся на передовую. Командование предложило ему стать командиром танка. Однако последствия травмы дали о себе знать, участие в спецоперации военнослужащий был вынужден завершить. Но желание служить Отечеству ветерана не покинуло, он поступил в военное училище. Уверен, что полученные знания и боевой опыт будут полезны стране.
Напомним, с 15 июня 2026 года сумма единовременной выплаты добровольцам СВО при условии заключения контакта с Минобороны России в Нижнем Новгороде увеличена до 3,2 млн рублей. Ежемесячное денежное довольствие — от 210 тыс. рублей. Также для военнослужащих войск БПЛА установлены дополнительные выплаты за боевые заслуги, за уничтожение вооружения и техники противника — до 500 тыс. рублей. Заключившим военные контракты выдаются сертификаты на предоставление земельного участка в Нижегородской области.
Также в Нижегородской области работает механизм заключения военных социальных контрактов, которые дополнительно гарантируют семье контрактника 10 тыс. рублей в месяц на каждого ребенка, льготы по оплате ЖКУ, услуг дошкольных учреждений и другие виды поддержки. Кроме того, предусмотрено индивидуальное сопровождение семьи военнослужащего.
Отправку жителей Нижегородской области к месту службы обеспечивает координационный центр по поддержке военнослужащих, мобилизованных и их семей, действующий на базе Дома народного единства. Вместе с тем регион продолжает активно поддерживать военнослужащих, отправляя гуманитарные грузы в зону проведения специальной военной операции.
Подробную информацию о службе по контракту можно уточнить в Центре набора добровольцев по телефону: 8−800−10−17−017 или на сайте. Единый пункт отбора находится по адресу: Нижний Новгород, ул. Люкина, 2.