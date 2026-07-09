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ЕГЭ-2026 завершён: итоги основного периода и рекорды стобалльников

Основной период ЕГЭ 2026 завершён в штатном режиме. По данным Минпросвещения, более пяти тысяч участников получили 100 баллов по истории, литературе, русскому языку и химии. 154 школьника набрали максимальный результат сразу по двум предметам. Особого внимания заслуживает случай московского выпускника, который решил пересдать профильную математику с 99 баллов ради идеала.

Источник: РИА "Новости"

В Рособрнадзоре сообщили, что основной период сдачи единого госэкзамена прошёл в штатном режиме и точно по графику, сообщили РИА Новости в Рособрнадзоре. Заключительный экзамен состоялся в четверг, 9 июля, — его написали выпускники Калининградской области.

По данным Минпросвещения, за основной период свыше пяти тысяч участников получили 100 баллов по истории, литературе, русскому языку и химии. При этом 154 школьника смогли набрать максимальный результат сразу по двум предметам.

Отдельного внимания заслуживает случай ученика московской школы № 57 Александра Щаницына. Он заработал 99 баллов на профильной математике и принял решение пересдать экзамен: юноша уверен, что способен выполнить работу идеально, а недобор объясняет досадной ошибкой из-за невнимательности.

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов назвал общее число стобалльников по итогам кампании 2026 года — 9777 результатов.