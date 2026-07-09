ЕГЭ-2026 завершён: итоги основного периода и рекорды стобалльников

Основной период ЕГЭ 2026 завершён в штатном режиме. По данным Минпросвещения, более пяти тысяч участников получили 100 баллов по истории, литературе, русскому языку и химии. 154 школьника набрали максимальный результат сразу по двум предметам. Особого внимания заслуживает случай московского выпускника, который решил пересдать профильную математику с 99 баллов ради идеала.