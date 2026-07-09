ЕГЭ-2026 завершён: итоги основного периода и рекорды стобалльников

В Рособрнадзоре сообщили, что основной период сдачи единого госэкзамена прошёл в штатном режиме и точно по графику, сообщили РИА Новости в Рособрнадзоре. Заключительный экзамен состоялся в четверг, 9 июля, — его написали выпускники Калининградской области.
По данным Минпросвещения, за основной период свыше пяти тысяч участников получили 100 баллов по истории, литературе, русскому языку и химии. При этом 154 школьника смогли набрать максимальный результат сразу по двум предметам.
Отдельного внимания заслуживает случай ученика московской школы № 57 Александра Щаницына. Он заработал 99 баллов на профильной математике и принял решение пересдать экзамен: юноша уверен, что способен выполнить работу идеально, а недобор объясняет досадной ошибкой из-за невнимательности.
Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов назвал общее число стобалльников по итогам кампании 2026 года — 9777 результатов.