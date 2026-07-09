Калининградская область вышла в лидеры по темпам роста плотности роботизации среди регионов России. По оценке федерального минпромторга, показатель отношения количества роботов к количеству сотрудников на предприятиях у нас за прошлый год вырос с 53 до 232. Это лучший результат среди субъектов РФ.