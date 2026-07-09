Воронежский министр ЖКХ не стал комментировать слухи о новой должности

«И на одной позиции, и на другой есть задачи, которые направлены на это. Поэтому для меня выбор заключается в другом: человек готов служить или не готов», — резюмировал господин Бажанов, добавив, что считает занятость в органах власти «тяжелым видом деятельности с точки зрения графика работы, объема задач и режима».