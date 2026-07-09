Более 10,3 тысячи жителей Ульяновской области записали детей в школу онлайн

Сервисом записи детей в школу через портал «Госуслуги» с начала года воспользовались более 10,3 тыс. жителей Ульяновской области, сообщили в правительстве региона. Услуга реализуется в соответствии с задачами нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
Портал позволяет подавать заявления не только в 1-й класс, но и в 10-й класс, а также перейти в другую школу. В рамках первой волны заявления принимались в школу по месту регистрации семьи. Сейчас стартовала вторая волна записи в 1-й класс, которая продлится до 5 сентября при наличии свободных мест.
«В большинстве случаев при подаче документов в 1 класс родители первоклассников заранее создавали черновики заявлений, чтобы отправить их в момент старта приемной кампании — очередность имеет решающее значение при зачислении. Во вторую волну зачислять будут во все школы, если там остались места. Заявления начали принимать с 6 июля», — рассказал директор учреждения «Правительство для граждан» Сергей Макаров.
Для подачи заявления следует подготовить копии паспорта одного из родителей, свидетельства о рождении ребенка и документа о его регистрации по месту жительства или пребывания. Если в школе уже обучается брат или сестра ребенка, дополнительно понадобится копия их свидетельства о рождении.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.