Более 10,3 тысячи жителей Ульяновской области записали детей в школу онлайн

Портал позволяет подавать заявления не только в 1-й класс, но и в 10-й класс, а также перейти в другую школу. В рамках первой волны заявления принимались в школу по месту регистрации семьи. Сейчас стартовала вторая волна записи в 1-й класс, которая продлится до 5 сентября при наличии свободных мест.