Путин поручил проработать проведение смен по русскому языку в детских лагерях

Президент России Владимир Путин поручил Министерству просвещения подготовить предложения по организации профильных смен, направленных на популяризацию русского языка и литературы, в детских лагерях. Соответствующее поручение вошло в опубликованный Кремлем перечень поручений главы государства, передает ТАСС.
Согласно документу, Минпросвещения должно проработать вопрос совместно с Советом при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России. Предложения касаются включения тематических смен в программы федеральных организаций отдыха и оздоровления детей.
Срок исполнения поручения установлен до 1 декабря 2026 года. Ответственным за его выполнение назначен министр просвещения РФ Сергей Кравцов.