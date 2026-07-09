Путин поручил проработать проведение смен по русскому языку в детских лагерях

Согласно документу, Минпросвещения должно проработать вопрос совместно с Советом при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России. Предложения касаются включения тематических смен в программы федеральных организаций отдыха и оздоровления детей.