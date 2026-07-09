Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Провалились торги за имущество на месте военного госпиталя в Воронеже

Не состоялся четвертый электронный аукцион за имущественный комплекс в Воронеже на улице Екатерины Зеленко, 22. Информация появилась в ГИС «Торги». Начальная цена лота составляла 125,7 млн руб. На торги не было подано ни одной заявки. По указанному адресу до июля 2006 года находилось государственное учреждение «13-й военный госпиталь» Федеральной пограничной службы РФ. Впоследствии юрлицо вошло в состав управления ФСБ по Воронежской области.

Источник: Коммерсантъ

Не состоялся четвертый электронный аукцион за имущественный комплекс в Воронеже на улице Екатерины Зеленко, 22. Информация появилась в ГИС «Торги». Начальная цена лота составляла 125,7 млн руб. На торги не было подано ни одной заявки. По указанному адресу до июля 2006 года находилось государственное учреждение «13-й военный госпиталь» Федеральной пограничной службы РФ. Впоследствии юрлицо вошло в состав управления ФСБ по Воронежской области.

Лот выставила на аукцион городская администрация. Как сообщал «Ъ-Черноземье», в его состав вошли: земельный участок площадью свыше 3,3 га, двухэтажная котельная, два одноэтажных склада и контрольно-пропускной пункт. Размер задатка на торгах составлял 25,1 млн руб.

Все предыдущие торги по продаже этого имущественного комплекса также не состоялись из-за отсутствия заинтересованных покупателей.

Узнать больше по теме
Воронеж: город воинской славы и столица Черноземья
Воронеж — один из крупнейших городов Центральной России, который занимает особое место в российской истории. Благодаря выгодному расположению на юге европейской части страны Воронеж остается важным транспортным узлом и центром Черноземья: собрали о нем главное.
Читать дальше