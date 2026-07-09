Провалились торги за имущество на месте военного госпиталя в Воронеже

Не состоялся четвертый электронный аукцион за имущественный комплекс в Воронеже на улице Екатерины Зеленко, 22. Информация появилась в ГИС «Торги». Начальная цена лота составляла 125,7 млн руб. На торги не было подано ни одной заявки. По указанному адресу до июля 2006 года находилось государственное учреждение «13-й военный госпиталь» Федеральной пограничной службы РФ. Впоследствии юрлицо вошло в состав управления ФСБ по Воронежской области.