Как привычные действия снижают стресс у ребенка: мнение нейрохирурга

Чтобы сделать будни спокойнее, эксперт предлагает несколько простых подходов. Полезно визуализировать расписание: для малышей подойдут картинки или наклейки на холодильнике с последовательностью шагов, а подросткам удобнее держать список дел в телефоне. Важно также заранее предупреждать ребёнка о смене деятельности — например, сообщать за пять и за две минуты до окончания занятия, а также использовать таймер: плавные переходы воспринимаются нервной системой легче, чем резкие.