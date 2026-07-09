Как привычные действия снижают стресс у ребенка: мнение нейрохирурга

Конфликты в семье, особенно по утрам и вечерам, нередко возникают из‑за отсутствия четких правил и предсказуемости — так считает детский нейрохирург Борис Олейников, выступивший в эфире программы «Родительский контроль» на Радио РБК. По его словам, мозг ребёнка устроен так, что ему гораздо комфортнее жить в понятном ритме: привычные действия снижают уровень стресса и экономят ресурсы нервной системы.
С точки зрения нейробиологии, основу автоматических действий формируют базальные ганглии — структура мозга, отвечающая за повторяющиеся, доведённые до автоматизма поступки. Когда ребёнок выполняет привычные шаги, ему не приходится задействовать префронтальную кору — отдел, который быстрее всего устаёт. Чем больше бытовых действий становится «автоматическими», тем больше сил остаётся у ребёнка на сложные задачи — учёбу, творчество, общение.
Именно поэтому резкие изменения в распорядке или непоследовательность родителей часто приводят к сопротивлению и ссорам. Если сегодня ребёнку разрешают посмотреть мультик перед сном, а завтра запрещают, его мозг не успевает адаптироваться к новым условиям — и возникает естественная реакция протеста.
Чтобы сделать будни спокойнее, эксперт предлагает несколько простых подходов. Полезно визуализировать расписание: для малышей подойдут картинки или наклейки на холодильнике с последовательностью шагов, а подросткам удобнее держать список дел в телефоне. Важно также заранее предупреждать ребёнка о смене деятельности — например, сообщать за пять и за две минуты до окончания занятия, а также использовать таймер: плавные переходы воспринимаются нервной системой легче, чем резкие.
Ещё один значимый момент — поведение самих родителей. Все спорные вопросы и правила лучше обсуждать вечером, а утром просто следовать уже оговорённому плану, избегая лишних переговоров. Стабильность и спокойствие взрослых становятся для ребёнка своеобразным якорем, помогающим сохранять внутреннее равновесие.
Ранее нейрохирург затронул тему родительского «нет». По его мнению, чёткие границы — это не жестокость, а проявление заботы: предсказуемые правила создают ощущение безопасности, а их отсутствие, напротив, усиливает тревожность. При этом «нет» не требует долгих объяснений: короткая, спокойная фраза вроде «Я тебя люблю, поэтому говорю “нет”» работает эффективнее многоминутной лекции, которая лишь перегружает мозг ребёнка и провоцирует новые возражения.
Таким образом, продуманные бытовые ритуалы и последовательность взрослых помогают не только снизить количество семейных конфликтов, но и сберечь силы ребёнка для того, что действительно важно.