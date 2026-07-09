В Нижегородской области народные дружины помогли поймать 39 преступников с начала года

За первое полугодие 2026 года участники народных дружин Нижегородской области совместно с полицейскими провели более 6,9 тысячи патрулей для охраны общественного порядка, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
В настоящее время на территории области работают 76 дружин, куда входят свыше 2,3 тысячи добровольцев, а также 3 профильных общественных объединения. Совместные рейды принесли ощутимые результаты: задержаны 39 человек, подозреваемых в уголовных преступлениях, и пресечено 719 административных правонарушений, включая распитие спиртного и мелкое хулиганство.
Кроме того, общественники самостоятельно выходили на дежурство 381 раз. Самую высокую активность проявили активисты из Дзержинска, а также Павловского, Сосновского, Арзамасского, Шатковского, Семёновского и Лысковского округов. Власти региона напоминают, что ряды добровольцев открыты для всех желающих: дружинникам предоставляются меры господдержки и правовая защита.
Ранее сообщалось, что представители регионального ГУ МВД разъяснят гражданам о возможности стать народным дружинником.