В Нижегородской области народные дружины помогли поймать 39 преступников с начала года

Кроме того, общественники самостоятельно выходили на дежурство 381 раз. Самую высокую активность проявили активисты из Дзержинска, а также Павловского, Сосновского, Арзамасского, Шатковского, Семёновского и Лысковского округов. Власти региона напоминают, что ряды добровольцев открыты для всех желающих: дружинникам предоставляются меры господдержки и правовая защита.