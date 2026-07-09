Более 1,6 тысячи жителей Нижегородской области посетили семинары МФЦ

«Наши сотрудники уже наработали опыт и легко, в доступной форме с практическими примерами помогают нижегородцам освоить цифровые приложения. Например, чат-бот МФЦ в мессенджере “Макс”, с помощью которого можно записаться в отделение на прием или проверить готовность результата. Проект существует уже четыре года, и мы видим, что спрос на такие встречи у граждан не снижается. Появляются новые цифровые услуги и сервисы. Мы готовы рассказать нижегородцам, как использовать их доступно и легко», — рассказала директор уполномоченного многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Нижегородской области Светлана Мусарская.