Более 1,6 тысячи жителей Нижегородской области посетили семинары МФЦ

Открытые семинары по цифровой грамотности «Доступно, открыто, понятно» за I полугодие 2026 года посетили более 1,6 тыс. жителей. Их проводят сотрудники МФЦ Нижегородской области в соответствии с задачами нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в пресс-службе правительства региона.
Всего было организовано 83 встречи по запросам жителей. На семинарах специалисты, в зависимости от потребностей граждан, рассказывают о цифровых сервисах, новых возможностях портала «Госуслуги», установке запрета на оформление кредитов и сделок с недвижимостью, о регистрации SIM-карт, а также о средствах, которые помогут обезопасить от мошеннических действий.
«Наши сотрудники уже наработали опыт и легко, в доступной форме с практическими примерами помогают нижегородцам освоить цифровые приложения. Например, чат-бот МФЦ в мессенджере “Макс”, с помощью которого можно записаться в отделение на прием или проверить готовность результата. Проект существует уже четыре года, и мы видим, что спрос на такие встречи у граждан не снижается. Появляются новые цифровые услуги и сервисы. Мы готовы рассказать нижегородцам, как использовать их доступно и легко», — рассказала директор уполномоченного многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Нижегородской области Светлана Мусарская.
Отметим, о предстоящих семинарах можно узнать в ближайшем отделении МФЦ своего округа. Для того, чтобы такая встреча прошла в вашем районе или населенном пункте, следует обратиться в любое отделение МФЦ и подать заявку на проведение встречи в рамках проекта «Доступно, открыто, понятно».
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.