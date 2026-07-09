Педагог ВГИКа Харькова расскажет нижегородцам об историческом костюме в кино

Необычный рассказ о кино покажет, как рождаются образы царей, богатырей и сказочных героев в фильмах, откроет секрет — что общего у автомобильного герметика и золотного шитья — и объяснит, что такое «фунтик» и «крутилка» и другие необычные термины. Также слушатели узнают, как рождались культовые образы в отечественном кино XX-XXI веков — от «Ивана Грозного» Сергея Эйзенштейна до «Русского ковчега» Александра Сокурова.