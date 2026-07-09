Педагог ВГИКа Харькова расскажет нижегородцам об историческом костюме в кино

Педагог ВГИКа, автор книги «Ольга Кручинина. Костюмы к известным фильмам» Дина Харькова расскажет нижегородцам об историческом костюме в кино. 12 июля столичный искусствовед с лекцией «Одевайся! Царём будешь!»: исторический костюм в кино«выступит в Нижнем Новгороде в рамках выставки “Северное солнце”, что недавно открылась в художественном музее.
Необычный рассказ о кино покажет, как рождаются образы царей, богатырей и сказочных героев в фильмах, откроет секрет — что общего у автомобильного герметика и золотного шитья — и объяснит, что такое «фунтик» и «крутилка» и другие необычные термины. Также слушатели узнают, как рождались культовые образы в отечественном кино XX-XXI веков — от «Ивана Грозного» Сергея Эйзенштейна до «Русского ковчега» Александра Сокурова.
Подробности на сайте музея.
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