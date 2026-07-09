Возле воронежского Памятника Славы отремонтировали канализацию

На площадке теперь демонтируют временные конструкции, вывозят материалы и технику. Подрядная организация приступила к извлечению шпунтовых свай, которые использовались для укрепления стенок котлована. Процесс демонтажа требует времени в связи с глубиной погружения свай в грунт.