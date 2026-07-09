Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Возле воронежского Памятника Славы отремонтировали канализацию

В РВК-Воронеж сказали, что «коллектор работает в штатном режиме».

Источник: Комсомольская правда

Специалисты почти завершили восстановительные работы на участке трубопровода возле Памятника Славы в Коминтерновском районе Воронежа. Об этом сообщила пресс-служба РВК-Воронеж вечером 9 июля.

В компании добавили, что сейчас завершили промывку системы от остатков грунта и песка, а также провели технические испытания на герметичность стыков.

— Коллектор работает в штатном режиме, — уточнили в компании.

На площадке теперь демонтируют временные конструкции, вывозят материалы и технику. Подрядная организация приступила к извлечению шпунтовых свай, которые использовались для укрепления стенок котлована. Процесс демонтажа требует времени в связи с глубиной погружения свай в грунт.

Напомним, 5 июля коммунальщики обнаружили поломку на канализационном коллекторе диаметром 1000 мм. Из-за ремонта пришлось полностью перекрыть движение на участке Московского проспекта. и скорректировать18 маршрутов общественного транспорта.

Узнать больше по теме
Воронеж: город воинской славы и столица Черноземья
Воронеж — один из крупнейших городов Центральной России, который занимает особое место в российской истории. Благодаря выгодному расположению на юге европейской части страны Воронеж остается важным транспортным узлом и центром Черноземья: собрали о нем главное.
Читать дальше