В Москве до конца года построят школу с детсадом на 450 мест

Новый образовательный комплекс объединит начальную школу на 300 мест и дошкольное отделение на 150 мест. Для комфорта всех посетителей, включая маломобильные группы, в каждом блоке здания смонтированы лифты грузоподъемностью до 1 тыс. кг, обеспечивающие безопасный и удобный подъем. На территории вокруг образовательного комплекса высадят деревья и кустарники и разобьют газоны. Также там появятся пешеходные зоны, игровые и спортивные площадки. Для дошкольников обустроят шесть групповых зон с теневыми навесами, для школьников — места для гимнастики, мини-футбола и подвижных игр. Кроме того, предусмотрена площадка для торжественных мероприятий.