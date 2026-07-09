В Москве до конца года построят школу с детсадом на 450 мест

Школу с детским садом на 450 мест планируют построить до конца года на Кронштадтском бульваре в Москве, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Возведение социальных объектов соответствует задачам национального проекта «Инфраструктура для жизни».
«В Головинском районе появится образовательный комплекс площадью более 10 тысяч квадратных метров. Здание представляет собой композицию из двух прямоугольных объемов школьного и дошкольного блоков, соединенных в центральной части. Объект готов на 75%. Здесь завершили возведение монолита, стен и перегородок, выполнили остекление, устройство кровли и фасадные работы. Завершить строительство планируется до конца 2026 года, после чего комплекс будет передан в столичную систему образования», — добавил Ефимов.
Новый образовательный комплекс объединит начальную школу на 300 мест и дошкольное отделение на 150 мест. Для комфорта всех посетителей, включая маломобильные группы, в каждом блоке здания смонтированы лифты грузоподъемностью до 1 тыс. кг, обеспечивающие безопасный и удобный подъем. На территории вокруг образовательного комплекса высадят деревья и кустарники и разобьют газоны. Также там появятся пешеходные зоны, игровые и спортивные площадки. Для дошкольников обустроят шесть групповых зон с теневыми навесами, для школьников — места для гимнастики, мини-футбола и подвижных игр. Кроме того, предусмотрена площадка для торжественных мероприятий.
«В образовательном комплексе разместят универсальные и специализированные учебные кабинеты, обеденный зал с пищеблоком и медицинский блок, медиатеку, а также трансформируемое многофункциональное пространство с трибунами и эстрадой. Предусмотрен универсальный зал для разных видов спорта — от гимнастики до командных игр. В дошкольном блоке обустроят групповые ячейки. Здесь же оборудуют музыкальный и физкультурный залы. Все классы начальной школы и группы детского сада ориентированы на юго-восточную сторону, чтобы максимально использовать дневной свет», — отметил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.