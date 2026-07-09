В Ростове в высотке на Левенцовке, пострадавшей от БПЛА, уберут верхние этажи

В Ростове-на-Дону определили путь решения проблемы, возникшей в середине января. Тогда ночью в результате атаки БПЛА повреждения получил дом на улице Еременко в Левенцовском микрорайоне. Жильцы одного из подъездов были эвакуированы и временно расселены, так как имелась угроза обрушения.
По словам губернатора региона Юрия Слюсаря, найдено решение, как помочь жильцам.
— Как доложил глава города Александр Скрябин, удалось договориться с застройщиком. Верхние этажи жилого дома, которые оказались фактически полностью разрушены, будут демонтированы. А жителям предложат квартиры в том же районе — в других домах, принадлежащих застройщику, — сказал губернатор.
При этом средние и нижние этажи отремонтируют, после чего люди вернутся в свое жилье. Кроме того, застройщик пообещал помочь с ремонтом самих квартир.
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