Как идет заготовка кормов в Волгоградской области?

По данным облкомсельхоза, сельхозорганизации Волгоградской области уже заготовили свыше 463 тысяч тонн кормов. Это больше показателей 2025 года на первую декаду июля почти на 128 тысяч тонн.
Во всех хозяйствах региона по состоянию на первую декаду июля естественные и сеяные травы первым укосом скошены на площади 188,7 тысячи гектаров. Это 134,6% к уровню 2025 года за аналогичный период.
Продолжается заготовка сена, сенажа и других видов кормов и в коллективных хозяйствах, и в ЛПХ. Лидеры по заготовке кормов — Калачевский, Старополтавский и Палласовский районы.