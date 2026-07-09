В Нижнем Новгороде наградили десять финалистов конкурса «Древо семьи»

10 семей-финалистов конкурса «Древо семьи» наградили в нижегородской мэрии к Дню семьи, любви и верности, сообщили в пресс-службе городской администрации. Победителем стала семья Смирновых-Малышевых, которая смогла восстановить родословную до XVII века и включить в древо 1982 родственника из 16 поколений.
Церемония награждения прошла в администрации Нижнего Новгорода. Заместитель главы города Владимир Анисимов отметил, что конкурс уже третий год вызывает большой интерес у нижегородцев и будет продолжен.
Председатель Общественной палаты Нижнего Новгорода Сергей Горин подчеркнул просветительскую значимость проекта. По его словам, изучение семейной истории помогает лучше понять прошлое города и страны, а также воспитывает уважение к своим корням.
В этом году в конкурсе приняли участие 44 нижегородские семьи. Некоторые из них смогли проследить свои родословные до 1638 и 1752 годов.
Семья Волынских заняла второе место, а третье досталось семье Орешковых. Также в десятку лучших вошли семьи Хлебовых, Киселевых, Рожковых, Малковых, Савкиных, Савинцевых и Куликовых. Участники делились семейными традициями, архивными находками, фотографиями и историями нескольких поколений.
Организаторы отметили, что опытные участники готовы проводить мастер-классы для новичков, чтобы помочь им в работе с архивами и построении семейного древа. Главная цель конкурса — не только сохранить память о предках, но и укрепить связь между поколениями.
Ранее сообщалось, что семья Грачёвых победила в конкурсе «Нижегородская семья».