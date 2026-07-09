Белгородец осужден за аферу с получением выплаты за пострадавшее здание

В сентябре «Ъ-Черноземье» писал о задержании замглавы приграничного села в Белгородской области по подозрению в мошенничестве с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ, до шести лет лишения свободы). Чиновник курировал оценку поврежденных в результате атак ВСУ автомобилей и оформление документов для начисления компенсаций. По версии следствия, после получения владельцем одной из машин выплаты фигурант якобы потребовал от него вознаграждение за свое участие в решении вопроса. По данным источника «Ъ-Черноземье», речь шла о Константине Анпилове, работающем в администрации села Головчино Грайворонского округа.