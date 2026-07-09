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В Барнауле прошел форум по урологии

Участники смогли поработать с опытными хирургами и разобрать клинические случаи.

Источник: Национальные проекты России

Всероссийский междисциплинарный форум по урологии, детской уроандрологии и онкоурологии «Алтай зовет-2026» прошел со 2 по 3 июля в Барнауле, сообщили в Министерстве здравоохранения Алтайского края. Мероприятие организовали по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь».

Во время форума молодые специалисты работали под руководством опытных наставников. Программу форума выстроили сразу в нескольких форматах. В операционных наставники работали бок о бок с молодыми хирургами. В лекционном зале участники разбирали нестандартные клинические случаи из ежедневной практики. Кроме того, из операционных велись онлайн-трансляции.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.