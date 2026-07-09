Росимущество продало зернотрейдера «Родные поля» за 11,7 млрд рублей

Как ранее писал «Ъ-Ростов», перед третьей попыткой продажи государство провело показательную финансовую «зачистку» актива. Росимущество отменило собственное решение о взыскании с «Родных полей» дивидендов и исполнительского сбора на 16,3 млрд руб. — именно эта долговая нагрузка, по всей видимости, и отпугивала потенциальных покупателей на предыдущих аукционах. После отмены претензий за зернотрейдером сохранился лишь долг перед таможенными органами в размере 3,5 млрд руб., причем сама компания оспаривает эту задолженность в суде. Таким образом, новый владелец получил актив практически без обременений.