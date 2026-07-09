Археологи обнаружили в Калининградской области клад серебряных восточных монет VIII-IX веков

«Новая находка состоит из двух примерно равных частей, представленных целыми дирхамами (29 экземпляров) и их фрагментами преимущественно в половину монетной пластины (30 экзкземпляров). В обеих партиях присутствуют экземпляры с отверстиями для подвешивания (эти монеты могли использоваться в качестве украшений) и краевыми насечками. Последние могут быть связаны с проверкой подлинности дирхамов, при которой монеты надрезались. Указанные части монет клада заметно отличаются друг от друга в плане географического и хронологического состава, что заставляет предполагать их разное происхождение, прежде чем они оказались вместе в составе одного комплекса», — отмечают авторы.