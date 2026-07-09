Археологи обнаружили в Калининградской области клад серебряных восточных монет VIII-IX веков

В Калининградской области обнаружили клад серебряных восточных монет VIII-IX веков. Информацию об этом опубликовали на сайте Института археологии РАН.
Открытие сделала Самбийская экспедиция в мае 2026 года при обследовании участков на южном берегу Калининградского залива. Они нашли клад, состоящий из 59 дирхамов, целых и обрезков, которые выпустили в Арабском халифате между 746 и 815 годами. Одну монету отчеканили при последнем правителе из династии Умайдов, остальные — уже при Аббасидах.
Клад был открыт в ходе разведок древних и средневековых поселений, обычных в практике полевой археологии и не обещавших неожиданных находок. Обследование показало, что он был сокрыт на средневековом поселении (селище), культурный слой которого содержит фрагменты лепных и раннекруговых сосудов, характерных для материальной культуры пруссов. Селище площадью около одного гектара не выделялось своими размерами и ландшафтной приуроченностью среди других поселений VIII-XII веков, — говорится в публикации.
Учёные объясняют, что дирхамы ввозили в значительных объёмах в Восточную и Северную Европу в IX-X веках. Эти монеты были здесь главным платёжным средством и основным сырьём для производства украшений. Приток восточного серебра стал одним из важных факторов подъёма экономики в этих регионах Европы, способствовавших становлению ранних средневековых государств, в том числе Руси. Клады восточных монет являются основным источником информации о торговле и экономических отношениях этого времени.
«Новая находка состоит из двух примерно равных частей, представленных целыми дирхамами (29 экземпляров) и их фрагментами преимущественно в половину монетной пластины (30 экзкземпляров). В обеих партиях присутствуют экземпляры с отверстиями для подвешивания (эти монеты могли использоваться в качестве украшений) и краевыми насечками. Последние могут быть связаны с проверкой подлинности дирхамов, при которой монеты надрезались. Указанные части монет клада заметно отличаются друг от друга в плане географического и хронологического состава, что заставляет предполагать их разное происхождение, прежде чем они оказались вместе в составе одного комплекса», — отмечают авторы.
Среди целых монет доминируют дирханы пятого халифа из династии Аббасидов Харуна ар-Рашида (786−809 годы). Его правление часто рассматривают как «золотой век». В географическом плане основная масса монет происходит с достаточно компактной территории в Ираке, в основном из столицы халифата — Мадинат ас-Салама (Багдада).
Фрагменты дирхамов представлены преимущественно обрезками. Здесь доминируют монеты третьего халифа из династии Аббасидов ал-Махри (775−785 годы). Территориально превалируют дирхамы из Мадинат ас-Салама.
Время формирования клада относят к середине 810-х. «Находка этих монет пополняет небольшую группу кладов дирхамов данного периода, происходящих из восточной части Балтийского региона. Здесь, на территории современных Швеции, на севере Польши, в Эстонии и в российской Калининградской области известно всего около двух десятков кладов, сокрытых между 780-ми и 830-ми», — уточняют учёные.
На территории Калининградской области дирхамы достаточно широко представлены отдельными экземплярами в погребениях и культурном слое поселений. Кладов восточных монет известно всего два. По словам археологов, сейчас на южном берегу залива обнаружили первую надёжно документированную находку. Она свидетельствует, что территория современной Калининградской области была включена в систему дальней торговли, обеспечивавшей поступление восточного серебра в Балтийский регион в IX веке.