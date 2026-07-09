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11 июля: Когда утонченное наслаждение встречается с ответственностью

Два праздника в один день. Всемирный день шоколада — про наслаждение моментом. Всемирный день народонаселения — про выживание вида.

Эта дата в светском календаре — парадокс на тарелке. С одной стороны, мы отмечаем Всемирный день шоколада — символ древней слабости человечества. С другой — Всемирный день народонаселения, напоминающий о перенаселении, нехватке ресурсов и гендерном неравенстве.

Два праздника в один день. Один — про наслаждение моментом. Второй — про выживание вида. Но если присмотреться, и тот, и другой говорят о главном: о человеке. Давайте разберемся, как «пища богов» связана с демографическими кризисами и что это значит для вас.

История шоколада: от «горькой воды» до мирового тренда.

История культового десерта старше, чем вы думаете. Еще 3000 лет назад ольмеки и майя на берегах Мексиканского залива растирали какао-бобы. Их напиток «какауа» (или «горькая вода») смешивали с перцем и кукурузой. Позже ацтеки объявили дерево даром бога Кетцалькоатля и использовали зерна как деньги. За 100 бобов можно было купить раба — вот такая «шоколадная» инфляция.

Перелом наступил в 1519 году. Конкистадор Эрнан Кортес привез бобы в Испанию. Европейские монахи вычеркнули из рецепта перец, добавили сахар и корицу. Так родился напиток для аристократии, который стоил баснословных денег.

От плитки до промышленного взрыва.

Мы едим твердый шоколад благодаря двум гениям:

1828 год — голландец Конрад ван Хутен придумал пресс для отделения какао-масла.

1847 год — компания Fry & Sons создала первую в мире плитку (порошок + масло + сахар).

А в 1875 году швейцарец Даниель Питер добавил сухое молоко, а Родольф Линдт изобрел конширование (долгое вымешивание). С этого момента шоколад перестал быть элитарным и стал доступным среднему классу.

В России шоколад появился при Петре I, но настоящий бум случился только с открытием фабрик Абрикосова и Эйнема.

Почему именно 11 июля?

Сам праздник придумали французы в 1995 году. Изначально он был национальным, но быстро стал мировым. Кстати, не все страны едят шоколад сегодня: в США — 7 июля и 13 сентября, а в Гане — 14 февраля. В России, кстати, есть трехметровый памятник шоколаду в городе Покров (Владимирская область) — «Бронзовая фея».

День народонаселения: когда на 100 женщин приходится 102 мужчины.

Второй праздник 11 июля — это не про вечеринки, а про глобальные вызовы.

Почему ООН забила тревогу?

В 1987 году население Земли перешагнуло отметку в 5 миллиардов. Мир испугался. В 1989 году ООН учредила Всемирный день народонаселения, а в 1990-м его начали отмечать официально.

Цель этого дня — не запугать нас «лишними людьми», а привлечь внимание к:

Доступу к планированию семьи.

Борьбе с детской смертностью.

Правам женщин и гендерному равенству.

Цифры, которые взрывают мозг.

Вот как росло население планеты:

1974 — 4 млрд.

1987 — 5 млрд.

1999 — 6 млрд.

2012 — 7 млрд.

2022 — 8 млрд (официальный рубеж взят 15 ноября).

Смысл этого странного соседства.

Почему мы вспоминаем шоколад и статистику в один день? Это два полюса нашей жизни.

Шоколад учит нас ловить эндорфин и радоваться сегодня. Статистика заставляет задуматься о завтрашнем дне.

Парадокс в том, что 8 миллиардов человек хотят одного: жить, любить и иногда позволять себе плитку темного 70% какао. Именно поэтому баланс так важен.

Что делать сегодня?

Купить любимый шоколад (желательно крафтовый — он полезнее).

Задуматься о своем вкладе в устойчивое развитие (как вы помогаете планете?).

Почитать про гендерное равенство и демографию (это модно).

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