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В Калининградской области прошли учения УФСБ по предотвращению теракта на Балтике (видео)

Специалисты также проверили, как взаимодействуют силовые структуры.

Источник: Клопс.ru

В Калининградской области прошли учения УФСБ по предотвращению теракта в Балтийском море. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Учение состоялось 8 июля. Силовики тренировались пресекать возможный теракт в акватории Балтийского моря и минимизировать его последствия. В тренировке участвовали региональные управления ФСБ, пограничного управления ФСБ, МВД, МЧС, Росгвардии, а также органы исполнительной власти области. Участники отработали порядок взаимодействия и алгоритмы действий при проведении контртеррористической операции.

После завершения манёвров состоялся разбор действий привлечённых подразделений. Специалисты дали рекомендации по повышению готовности служб и совершенствованию антитеррористической деятельности. Работу оперативного штаба под руководством начальника регионального УФСБ оценили положительно.

ФСБ предотвратила беспрецедентную серию терактов с использованием БПЛА, задуманную украинскими спецслужбами.

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