В Заиграевском районе Бурятии благоустроят 14 территорий в 2026 году

Специалисты благоустроят 14 территорий в Заиграевском районе Республики Бурятии в 2026 году, сообщили в министерстве строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса региона. Работы проходят по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».
Программа благоустройства охватит как общественные пространства, так и дворовые территории. В перечень вошли памятники Великой Отечественной войны, зоны отдыха, спортивные и детские площадки, а также дворовые проезды.
"В этом году мы продолжаем преображение района. Наряду с завершением ранее запланированных мероприятий — облицовкой постаментов и монтажом освещения — переходим к новым этапам. В частности, реализуем проекты по устройству спортивной площадки в поселке Онохой и детского игрового комплекса с резиновым покрытием в поселке Заиграево, — отметил председатель Комитета по архитектуре, имуществу и земельным отношениям Заиграевского района Виктор Семенов.
При этом работы уже развернуты сразу на нескольких площадках. Наибольшая готовность — 95% — зафиксирована в поселке Татарский Ключ, где завершается обустройство беговой дорожки. Работы также продолжаются в поселке Горхоне, селах Эрхирик и Илька, поселке Нижние Тальцы. Кроме того, в селе Новоильинск приступили к установке архитектурных форм, а в селе Новая Брянь — к устройству ограждений.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.