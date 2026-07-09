В Заиграевском районе Бурятии благоустроят 14 территорий в 2026 году

При этом работы уже развернуты сразу на нескольких площадках. Наибольшая готовность — 95% — зафиксирована в поселке Татарский Ключ, где завершается обустройство беговой дорожки. Работы также продолжаются в поселке Горхоне, селах Эрхирик и Илька, поселке Нижние Тальцы. Кроме того, в селе Новоильинск приступили к установке архитектурных форм, а в селе Новая Брянь — к устройству ограждений.