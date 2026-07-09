Что известно о новых правилах набора трудовых мигрантов из Узбекистана для работы в Беларуси: кого примут, на каких условиях, в каком случае вернутся на родину

Беларусь и Узбекистан запускают новый механизм организованного трудоустройства, сообщили в Минтруда и соцзащиты Беларуси.
Для работы в Беларуси рабочие и специалисты из Узбекистана будут подбираться Агентством миграции при Кабинете министров Узбекистана либо уполномоченным агентством в соответствии с требованиями белорусских нанимателей. В их числе — квалификация, опыт работы, отсутствие заболеваний, препятствующих работе.
Кандидаты, проекты их трудовых договоров, будут согласованы заранее до выезда в Беларусь. На родите они пройдут предвыездную подготовку, будут ознакомлены с условиями труда и проживания, правилами пребывания, законодательством, культурой и традициями Беларуси.
За счет Узбекистана работники вернутся на родину, если нарушат законодательство Беларуси, а также если их квалификация не будет соответствовать требованиям, заявленным нанимателем.
В Минтруда отметили, что новый механизм позволит сделать привлечение иностранных работников более прозрачным, организованным и комфортным.
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