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Что известно о новых правилах набора трудовых мигрантов из Узбекистана для работы в Беларуси: кого примут, на каких условиях, в каком случае вернутся на родину

Беларусь и Узбекистан решили, как будут набирать трудовых мигрантов.

Источник: Комсомольская правда

Беларусь и Узбекистан запускают новый механизм организованного трудоустройства, сообщили в Минтруда и соцзащиты Беларуси.

Для работы в Беларуси рабочие и специалисты из Узбекистана будут подбираться Агентством миграции при Кабинете министров Узбекистана либо уполномоченным агентством в соответствии с требованиями белорусских нанимателей. В их числе — квалификация, опыт работы, отсутствие заболеваний, препятствующих работе.

Кандидаты, проекты их трудовых договоров, будут согласованы заранее до выезда в Беларусь. На родите они пройдут предвыездную подготовку, будут ознакомлены с условиями труда и проживания, правилами пребывания, законодательством, культурой и традициями Беларуси.

За счет Узбекистана работники вернутся на родину, если нарушат законодательство Беларуси, а также если их квалификация не будет соответствовать требованиям, заявленным нанимателем.

В Минтруда отметили, что новый механизм позволит сделать привлечение иностранных работников более прозрачным, организованным и комфортным.

Мы писали, что белоруска освобождена из центра онлайн-мошенничества в Мьянме.

А еще глава МВД Кубраков предупредил про увеличение штата милиции в одном из районов Беларуси: «Такого в республике нет нигде».

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