Судье в Белгороде передали дело экс-полицейского о получении взяток от Baza

В Октябрьский районный суд Белгорода поступило дело бывшего полицейского Александра Селиванова, обвиненного в получении взяток от главного редактора Telegram-канала Baza Глеба Трифонова и его коллеги Татьяны Лукьяновой за информацию для публикаций. По данным картотеки, дело было передано судье Николаю Воробьеву 9 июля.